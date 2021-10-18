Кортни Кардашьян выходит замуж (фото)

Кортни Кардашьян выходит замуж за музыканта / Фото: instagram.com/kourtneykardash

Роман 41-летней Кортни Кардашьян и 45-летнего Трэвиса Баркера развивается стремительно. Пара вместе только с начала этого года, но музыкант уже сделал предложение возлюбленной.

Навсегда, — коротко подписала Кардашьян снимок в Instagram.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер / Фото: instagram.com/kourtneykardash

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Как пишет Page Six, музыкант сделал предложение Кортни в отеле Rosewood Miramar в Монтесито.

Ким Кардашьян уже успела поздравить сестру, опубликовав фото пары у себя в Twitter.

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Напомним, у Кортни есть трое детей от гражданского мужа (бизнесмена Скотта Дисика), с которым она рассталась в 2015 году. Трэвис воспитывает троих детей от Шанны Моаклер – они были женаты с 2004 по 2008 год.

Добавим, что в 2019 году уже ходили слухи о романе между Кортни и Трэвисом. Тогда барабанщик говорил, что Кортни Кардашьян просто его близкий друг.

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