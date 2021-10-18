Кортні Кардаш'ян виходить заміж (фото)

Кортні Кардаш'ян виходить заміж за музиканта / Фото: instagram.com/kourtneykardash
Роман 41-річної Кортні Кардаш'ян та 45-річного Тревіса Баркера розвивається стрімко. Пара разом тільки з початку цього року, але музикант вже зробив пропозицію коханій.
Назавжди, – коротко підписала Кардаш'ян знімок в Instagram.
Як пише Page Six, музикант зробив пропозицію Кортні в готелі Rosewood Miramar в Монтесіто.
Кім Кардаш'ян вже встигла привітати сестру, опублікувавши фото пари у себе в Twitter.
Нагадаємо, у Кортні є троє дітей від цивільного чоловіка (бізнесмена Скотта Дісіка), з яким вона розлучилася в 2015 році. Тревіс виховує трьох дітей від Шанни Моаклер – вони були одружені з 2004 по 2008 рік.
Додамо, що в 2019 році вже ходили чутки про роман між Кортні і Тревіс. Тоді барабанщик говороив, що Кортні Кардаш'ян просто його близький друг.
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