Криса Нота отменили: что происходит со звездой Sex and the City после секс-скандала

Как Крис Нот живет после обвинений в домогательствах / Фото: YouTube, Скриншот из видео

Компания Peloton удалила рекламный ролик с участием Криса Нота, когда несколько женщин заявили, что актер их домогался/изнасиловал. Вскоре от сделки со звездой также отказалась алкогольная кампания, а телерадиосеть CBS уволила Нота из сериала "Уравнитель".

В январе стало известно, что создатели "И просто так…" (спин-офф "Секса в большом городе") вырезали финальную сцену с участием Мистера Бига.

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Что сейчас с Крисом Нотом

У актера начались проблемы не только в работе, но и в личной жизни. Его супруга отказалась праздновать с ним Рождество, а Сара Джессика Паркер публично заявила, что "убита горем" из-за ситуацией с обвинениями.

Крис Нот в Центральном парке Нью-Йорка / Фото: pagesix.com

Издание Page Six опубликовало видео, в котором видно, как Крис Нот бродит в канун Рождества по центральному парке в одиночку. Источники сообщают, что он "чувствует, что его жизнь закончена".

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