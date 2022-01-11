Кріса Нота скасували: що відбувається із зіркою Sex and the City після секс-скандалу

Як Кріс Нот живе після звинувачень у домаганнях / Фото: YouTube, Скриншот из видео

Компанія Peloton видалила рекламний ролик за участю Кріса Нота, коли кілька жінок заявили, що актор їх домагався/згвалтував. Незабаром від угоди із зіркою також відмовилася алкогольна кампанія, а телерадіомережа CBS звільнила Нота із серіалу "Зрівняльник".

У січні стало відомо, що творці "І просто так…" (спін-офф "Секс і місто ") вирізали фінальну сцену за участю Містера Біга.

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Що зараз із Крісом Нотом

У актора почалися проблеми не лише у роботі, а й у особистому житті. Його дружина відмовилася святкувати з ним Різдво, а Сара Джессіка Паркер публічно заявила, що "вбита горем" через ситуацію зі звинуваченнями.

Кріс Нот у Центральному парку Нью-Йорка / Фото: pagesix.com

Видання Page Six опублікувало відео, в якому видно, як Кріс Нот бродить напередодні Різдва центральним парком наодинці. Джерела повідомляють, що він "відчуває, що його життя закінчено".

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Я думаю, що велику роль у його проблемах зіграло пияцтво. Його друзі хотіли б, щоб він отримав допомогу, – цитує таблоїд інсайдера.

Пізніше в Мережі дізналися ще один випадок, що стався за участю Кріса Нота. У середині 1990-х модель Беверлі Джонсон розповідала, що Нот переслідував її та погрожував убити її собаку.

Актор усіляко заперечує причетність до злочинів та запевняє, що всі звинувачення на його адресу з боку жінок хибні.