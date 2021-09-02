Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе отвели дочь в школу (фото)

Гарик Харламов и Кристина Асмус с их дочкой Настей / Фото: instagram.com/asmuskristina, https://www.instagram.com/garik_bircha/?hl=ru

Актриса Кристина Асмус, которая недавно умилила кадрами подросшей дочки, отправилась вместе с ней в школу. Знаменитость надела голубой костюм и обула белые туфли на каблуках, позируя с Настей на красивой аллее. Судя по всему, фото сделал Гарик Харламов, который и у себя в соцсети поделился совместным кадром с дочерью.

В Instastories Кристина Асмус опубликовала забавное видео с Настей, которая в авто имитировала беседу с Siri.

Сири, какой сегодня день? Первое сентября, – сказала дочь Асмус, после чего как будто выплюнула воду.

Гарик Харламов в своем Instagram-аккаунте тоже поделился "радостью" от наступившего Дня знаний.

Ну все, приехали… Доброе утро… 1 сентября. Анастасия Игоревна идёт во 2 класс. Настя тоже "обожает" ранние подъемы, как и папа, поэтому праздник немного в тумане. Поздравляю всех школьников с праздником! Учитесь хорошо, ребята! По фотке кажется, что Настя учится в лесу, – написал Харламов.

Напомним, что Кристина Асмус заявила о разводе с российским шоуменом Гариком Харламовым в прошлом году. Экс-супруги были вместе на протяжении восьми лет.

Больше деталей об отношениях Гарика Харламова и Кристины Асмус узнайте в ролике:

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