Асмус умилила кадрами подросшей дочки от Харламова: Копия папы (фото)

Актриса Кристина Асмус, которая ранее в мини-платье сразила "длинными" ногами, показала поклонникам серию фотографий со своей 7-летней дочкой, Настей Харламовой. Девочка забавно позировала на пляже, вероятно, Шри-Ланки, куда она приехала с мамой на съемки этим летом.
Фотографиями Кристина Асмус поделилась в Instagram.
Через неделю в школу, – написала актриса.
Некоторые поклонники Кристины Асмус признались, что Настя больше похожа на папу.
Кто-то даже назвал девочку "гремучей смесью двух талантливых родителей".
- "Красавица дочурка"
- "Очень красивый ребёнок. Это конечно "гремучая смесь" двух безумно талантливых родителей. Она ещё себя покажет!"
- "Красивая. Похожа на маленького Гарика"
- "Кристина, ты не обижайся, но доча – копия папы. С каждым годом она больше на папу становится похожа"
Напомним, что Кристина Асмус заявила о разводе с российским шоуменом Гариком Харламовым в прошлом году. Экс-супруги были вместе на протяжении восьми лет.
Больше деталей об отношениях Гарика Харламова и Кристины Асмус узнайте в ролике:
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