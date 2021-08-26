Асмус умилила кадрами подросшей дочки от Харламова: Копия папы (фото)

Последние дни лета звездная мама проводит со своей дочкой, которая готовится пойти во второй класс. Кристина Асмус не часто показывает фото своей дочки

Кристина Асмус показала свою подросшую 7-летнюю дочь от Гарика Харламова / Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус, которая ранее в мини-платье сразила "длинными" ногами, показала поклонникам серию фотографий со своей 7-летней дочкой, Настей Харламовой. Девочка забавно позировала на пляже, вероятно, Шри-Ланки, куда она приехала с мамой на съемки этим летом.

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Фотографиями Кристина Асмус поделилась в Instagram.

Через неделю в школу, – написала актриса.

Настя Харламова / Фото: instagram.com/asmuskristina

Некоторые поклонники Кристины Асмус признались, что Настя больше похожа на папу.

Дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова, Настя / Фото: instagram.com/asmuskristina

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Кто-то даже назвал девочку "гремучей смесью двух талантливых родителей".

"Красавица дочурка"

"Очень красивый ребёнок. Это конечно "гремучая смесь" двух безумно талантливых родителей. Она ещё себя покажет!"

"Красивая. Похожа на маленького Гарика"

"Кристина, ты не обижайся, но доча – копия папы. С каждым годом она больше на папу становится похожа"

Напомним, что Кристина Асмус заявила о разводе с российским шоуменом Гариком Харламовым в прошлом году. Экс-супруги были вместе на протяжении восьми лет.

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Больше деталей об отношениях Гарика Харламова и Кристины Асмус узнайте в ролике:

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