Кристину Асмус раскритиковали за фото с обнаженной грудью после стрельбы в Перми

Кристина Асмус нарвалась на критику подписчиков / Фото: instagram.com/asmuskristina

33-летняя актриса театра и кино Кристина Асмус, которая недавно попала в неприятную ситуацию из-за кинопроб, нарвалась на критику поклонников. Публике не понравилось, что несмотря на стрельбу в университете Перми, где погибло шесть человек, Асмус публикует "кровавые фото". И хотя снимок был приурочен анонсу нового спектакля знаменитости, поклонники не простили этого артистке.

Под постом в Instagram подписчики оставили гневные комментарии.

"На фоне трагедии в Перми – это не очень умно "

" "Уж и не знаю, как на фоне событий в Перси... выставлять все это?"

"Ну, хорош, про Пермь слышали вообще, побойтесь бога"

"После Перми такое выставлять – это идиотизм"

Скриншот Instagram

Впрочем, кадры из этой фотосессии Кристина Асмус публиковала и ранее.

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Напомним, что вчера, 20 сентября, около 11 часов утра неизвестный ворвался в университет Перми и устроил стрельбу. Из-за инцидента погибли и пострадали люди. Студенты и преподаватели спасались бегством или запирались в аудиториях.

Злоумышленником оказался 18-летний студент Тимур Бекмансуров.

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