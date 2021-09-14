Выдрала себе ресницы: Кристина Асмус попала в неприятную ситуацию из-за кинопроб

Актриса Кристина Асмус, которая рассказала о новых отношениях, поделилась с подписчиками неприятной историей. Ради роли она недавно нарастила волосы и ресницы, а также накрасила ногти ярким лаком.
Неожиданно девушку пригласили в другой проект на пробы. Ради того, чтобы органично выглядеть на прослушивании на роль бывшего следователя, актриса решила без посторонней помощи привести себя в порядок, но слегка перестаралась.
И знаете что я делала ночью перед встречей, когда не нашла после съемок работающий салон? Помимо того, что я чудом отыскала плотный бежевый лак для ногтей, который перекроет все это безобразие, я выдергивала себе наращенные ресницы. Некоторые со своими получалось, – призналась Асмус.
По словам девушки, позже ей пришлось идти в салон и наращивать себе ресницы, так как проект, в котором она снимается в таком образе, еще не закончился, съемки продолжаются.
Актриса посоветовала подписчицам не повторять подобное дома, а обращаться к специалистам в салоны красоты.
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