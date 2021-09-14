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Выдрала себе ресницы: Кристина Асмус попала в неприятную ситуацию из-за кинопроб

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
14 сентября, 10:50
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Актриса рассказала об инциденте, который случился с ней недавно перед прослушиванием в новый проект. Асмус пришлось срочно менять свой имидж, из-за чего пострадали ее ресницы
Кристина Асмус вырвала себе ресницы из-за прослушивания в сериал
Кристина Асмус вырвала себе ресницы из-за прослушивания в сериал / Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус, которая рассказала о новых отношениях, поделилась с подписчиками неприятной историей. Ради роли она недавно нарастила волосы и ресницы, а также накрасила ногти ярким лаком.

Неожиданно девушку пригласили в другой проект на пробы. Ради того, чтобы органично выглядеть на прослушивании на роль бывшего следователя, актриса решила без посторонней помощи привести себя в порядок, но слегка перестаралась.

И знаете что я делала ночью перед встречей, когда не нашла после съемок работающий салон? Помимо того, что я чудом отыскала плотный бежевый лак для ногтей, который перекроет все это безобразие, я выдергивала себе наращенные ресницы. Некоторые со своими получалось, – призналась Асмус.

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Кристина Асмус случайно удалила себе ресницы
Кристина Асмус случайно удалила себе ресницы / Фото: instagram.com/asmuskristina

По словам девушки, позже ей пришлось идти в салон и наращивать себе ресницы, так как проект, в котором она снимается в таком образе, еще не закончился, съемки продолжаются.

Актриса посоветовала подписчицам не повторять подобное дома, а обращаться к специалистам в салоны красоты.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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