Ксения Мишина в кожаном платье пролетела над сценой в объятиях танцора (фото)

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Актриса Ксения Мишина, которая после расставания с Эллертом призналась, что без него ей "не так уж и плохо", пролетела в воздухе на огромной высоте над сценой. Артистку держал в руках танцор, который был привязан к страховке.

Кадрами своего впечатляющего пролета Ксения Мишина поделилась в Instastories. Для съемки актриса надела стильное кожаное платье с обнаженными плечами от украинского дизайнера Olya Mak. Прическа у звезды была не менее эффектная: высокий хвост с пышными локонами.

Под аплодисменты присутствующих актриса с танцором взлетели в воздух – в это время Ксения принимала эффектные позы.

Ксения Мишина пролетела над сценой в объятиях танцора / Фото: instagram.com/misha.k.ua

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Напомним, что совсем недавно Ксения Мишина призналась, что страдает от болей в спине. "Починить" спину удалось, но в итоге доктора сказали артистке, что причина кроется в психосоматике и ей просто нужен отдых. А незадолго до этого артистка пережила расставание с любимым – сценаристом Александром Эллертом. До сих пор артистка не раскрыла деталей разрыва с ним.

Смотрите эксклюзивное интервью с Ксенией Мишиной:

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