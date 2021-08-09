Мишина после расставания с Эллертом признается, что без него ей "не так уж и плохо"

В июле Ксения Мишина рассталась со своим возлюбленным Александром Эллертом. И пока тот не удаляет из профиля в Instagram совместные фото и ставит Ксюше лайки, актриса рассказывает, что не боится одиночества

Ксения Мишина рассказала, как переносит расставание с Александром Эллертом / Фото: instagram.com/misha.k.ua

В публикации Ксения Мишина, которая недавно жаловалась, что не может подружиться с украинским языком, написала большой текст о том, как переносит одиночество, как ей спится в пустой кровати и так далее.

Своим подписчикам Ксюша призналась, что в депрессию не впадает:

Одна. Не так уж и плохо. Прихожу домой. Все пугали холодом стен и отталкивающим отсутствием, но я не чувствую страха. Значит эта прекрасная, мягкая, огромная кровать только для меня.

Актриса объяснила поклонникам, как важно понимать и принимать себя, не думать о том, что рядом нет какого-то человека и что в одиночестве рождается творчество. Слова настоящей артистки.

Философию Мишиной поняли не все:

"Начало сопливых постов. Вам что, 16?".

Скриншот: instagram.com/misha.k.ua

Но многие согласились с мнением Ксении:

"У одиночества есть одно подступное свойство – в один прекрасный момент понимаешь, что тебе больше никто не нужен, кроме самой себя. Потом с этим попрощаться ой как не легко. И уже не очень и хочется".

Скриншот: instagram.com/misha.k.ua

В комментариях под постом отметился и Александр Эллерт. Он ответил на коммент "Одиночество – это выбор человека" коротким "Не всегда".

Скриншот: instagram.com/misha.k.ua

Это только подогрело убеждения фанатов пары Мишиной и Эллерта в том, что Александр еще любит Ксению и хочет быть вместе с ней.