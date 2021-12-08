Как Градский сумел заработать многомиллионное состояние благодаря нелегальным концертам и пластинкам

После смерти Александра Градского выяснилось, что у певца осталось имущество, которое оценили в пять миллионов долларов

Александр Градский заработал свое состояние еще в советские годы / Фото: Instagram

Недавно стало известно о долгах российского певца, с которым он не успел рассчитаться. Но близким не стоит беспокоиться, ведь также Александр Градский оставил многомиллионное состояние.

Интересно, что певец сумел разбогатеть еще в СССР. Об этом рассказал друг Градского Евгений Додолев журналистам kp.ru.

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Градский устраивал в советские годы левые концерты, от которых доход клал себе в карман, так все делали. Первый капитал сколотил на своих пластинках. Отслеживал, чтобы не было пиратских копий, чтобы выпуск пластинок был под его личным контролем, и даже сам занимался дистрибуцией – сам продавал, – рассказал друг певца.

После смерти Градского его семья получила неоплаченные налоги на полмиллиона рублей / Фото: YouTube

С 1975 года он был одним из трех самых высокооплачиваемых артистов в СССР.

Я получал полторы тысячи рублей (554 гривен) в день за три двухчасовых концерта, – делился как-то Градский.

Наследство Александра Градского

Известно, что из имущества у певца было несколько квартир в Москве, загородный дом, десятки земельных участков. Помимо этого у Градского были счета в банках и пять элитных автомобилей: Lexus RX 450, Lincoln Town Car, Chevrolet Lumina, Toyota 4Runner и Mercedes-Benz.

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Напомним, что причиной смерти Градского стал инфаркт головного мозга. Помимо этого, в сентябре композитор переболел COVID-19, а это привело к ухудшению его здоровья. Он также жаловался на боли в ногах и мало двигался.

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