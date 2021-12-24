Куда делись волосы Гордона? Журналист объяснил, почему побрил голову

Дмитрий Гордон рассказал про лысину / Фото: instagram.com/gordondmytro/
Известный журналист Дмитрий Гордон имеет черту, без которой уже невозможно представить его образ – лысина. Мало кто помнит Гордона с густой шевелюрой. Даже супруга Алеся Бацман, которая недавно рассказала о начале отношений с Гордоном, не помнит мужа с волосами.
Поклонникам непривычно видеть Гордона с прической, но они часто спрашивают журналиста, куда же делись его роскошные волосы.
- "Так непривычно видеть вас с волосами"
- "Дмитрий, вы там с волосами? Или показалось?"
- "Дмитрий, куда дели волосы?"
- "Дмитрий, а куда делить ваши волосы?"
По словам Гордона, черную копну он сбрил по совету друга.
Дело в том, что в молодости Дмитрий стал страдать от выпадения волос, а его друг нашел решение проблемы.
Волосы выпадали, выпадали. Я уже и так делал, и так, а они все равно выпадали. А он говорит: "Послушай, лысый мужской череп всегда красивый. Побрейся!", – рассказал Дмитрий Гордон.
По словам журналиста, он сразу же прислушался к совету и сбрил волосы уже на следующий день и с тех пор всегда ходит лысым. А это, на минуточку, уже больше 24 лет – с 1997 года.
Похоже, совет товарища действительно помог и сейчас Дмитрий точно узнаваем своей лысиной. Недавно журналист также рассказал о том, сколько ему приходилось платить за интервью со знаменитостями.