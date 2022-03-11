Купил "Биг Мак" в последний раз. Одессит Стас Костюшкин плачет за McDonald's в России (видео)

Стас Костюшкин в стихах попрощался с Макдоналдс. / Фото: Instagram

После того, как Россия вторглась в Украину , список компаний, прекративших работу на российском рынке, пополняется с невероятной скоростью. Но "исчезновение" McDonald's в РФ произвел настоящий фурор. В Сети постили фото и видео очередей возле популярного заведения. Это напомнило открытие первого ресторана этой сети в СССР.

В Instagram певец Стас Костюшкин решил провести церемонию прощания с McDonald's. Он в последний раз закупился бургерами и записал недо-стих о закрытии ресторана:

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Прощай McDonald's навсегда, как ты меня прекрасно пучил

И для запора на века тебя конечно нету лучше.

Вот ты уйдёшь, пройдёт тоска и все печали канут в лето

Ми к букве "М" добавим "Ж" – откроем лучше туалеты.

Очевидно, что Стас Костюшкин, который родом из Одессы, полностью поддерживает Путина и войну. Ведь он не осуждает президента-агрессора и не высказывается о нападении РФ на Украину. А в соцсетях артист постит шутливые посты о санкциях. Очевидно, такой контент нравится только "фанатам" Путина, в частности Баскову и Певцову .

Напомним, Регина Тодоренко побоялась сказать напрямую, что Путин убивает мирных украинцев и бомбит города. Так что Даша Астафьева поставила ее на место.