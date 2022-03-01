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Басков начал ныть о русофобии и любви к родине: Понятно же – нас хотят сломать

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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1 марта, 19:51
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Российский певец никак не успокоится. На этот раз он выразил возмущение тем, что россиян по всему миру начали хейтить... из-за войны РФ против Украины
Николай Басков обиделся на мир за русофобию
Николай Басков обиделся на мир за русофобию / Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Шел шестой день войны России против Украины. В самом начале Басков поддержал наступление войск РФ на мирных жителей Украины. Его пост был заблокирован Инстаграмом, но Коля не останавливается...

Сегодня он заговорил о массовых проявлениях русофобии, с которой в последние дни столкнулись россияне. Артист сравнил это "ненастье" с пандемией коронавируса. При этом свой пост Басков сопроводил картинкой с георгиевской ленточкой и словами "Za мир".

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В мире началось обострение русофобии – посмотрите, как некоторых трясет, жалко даже, это ж сколько комплексов... А еще удивительнее, как русофобия может обостряться внутри России. Это посерьезнее коронавируса вещь, – пишет Басков.

Скриншот: Инстаграм Николая Баскова

Если ты россиянин, и ты патриот, так и скажи. Да, быть россиянином – теперь это где-то быть неугодным. Тем не менее, если ты живёшь в России, скажи свое слово честно и держи его. Понятно же, нас хотят сломать, но в ответ нужно только сплотиться и объединиться! – пишет далее певец.

Он также заявил, что россияне якобы хотят мира, а за тех, кто пишет негатив в сторону России, ему "стыдно".

Напомним, Николай Басков попал в черный список Латвии за поддержку агрессии России против Украины.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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