Леди Гага поцеловала Тома Круза и призналась ему в любви на своем концерте

В Сети обсуждают трогательное проявление чувств звездного тандема / Фото: instagram.com/ladygaga/

Для фанатов Леди Гаги мы не откроем секрет, что в числе ее знаменитых поклонников – голливудский актер Том Круз. И новые фото тому доказательство.

Эксцентричная Леди Гага, которая выступает за Украину, может похвастаться крутой поддержкой: на ее концерт в амфитеатре Dolby Live в Лас-Вегасе на днях пришел голливудский красавчик Том Круз. Он наслаждался ее выступлением, а затем подошел к артистке поблагодарить за шоу. К счастью для поклонников актера и певицы без фото не обошлось.

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Леди Гага в Instagram поделилась кадрами, где целует Тома Круза, а заодно и признается ему в любви.

Леди Гага и Том Круз / Фото: instagram.com/ladygaga/

Спасибо, что пришел на концерт. Я люблю тебя, мой друг,

- подписала фото артистка. И Круз целует Гагу в ответ.

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Артисты демонстрируют теплоту чувств / Фото: instagram.com/ladygaga/

Напомним, что, кроме дружбы, пару объединяет и сотрудничество. Так, вскоре выйдет песня Леди Гаги Hold My Hand. Она будет официальным саундтреком к грядущему блокбастеру Тома Круза "Топ Ган: Мэверик", где он сыграет главную роль. О новинке артистка говорила следующее:

Когда я писала эту песню, даже не осознавала, насколько она отражает суть фильма, мое собственное мировоззрение и природу этого мира. Я хотела превратить наши ощущения в музыку, благодаря которой мы разделяем потребность быть услышанными и пытаемся понять друг друга, стремимся быть ближе и прославляем героев.

В новом фильме Круз возвращается к роли пилота Пита "Мэверика" Митчелла из оригинальной картины 1986 года. Режиссером боевика выступил Джерри Брукхаймер. В мае должна состояться мировая премьера фильма.

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Напомним, ранее Леди Гага называла русских тупыми.