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"Мое сердце сейчас с людьми Украины": Леди Гага поддержала украинцев

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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28 февраля, 15:58
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Знаменитая певица и актриса Леди Гага дала еще один повод украинцам ее очень сильно полюбить
Леди Гага поддержала украинцев
Леди Гага поддержала украинцев / Фото: Getty Images

Знаменитая голливудская певица и актриса присоединилась к числу западных звезд, которые всем сердцем болеют за Украину, против которой Россия начала полномасштабную войну.

На своей странице в Инстаграм звезда "Дома Гуччи", которая минувшей ночью присутствовала на ежегодной премии SAG Awards, опубликовала такое послание.

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Мое истинное желание сегодня вечером состоит в том, чтобы в течение двух часов я и мои коллеги-актеры на @sagawards вызывали у публики улыбки. Для меня большая честь быть там, это привилегия быть артистом. Есть много причин, по которым мир постоянно НЕ дает нам улыбаться. Я молюсь сегодня вечером за Украину и посылаю улыбки всем вашим сердцам, я молюсь за то, чтобы вы скоро будете едины.

Также во время общения с журналистами на красной дорожке премии Гильдии киноактеров США она снова вспомнила об украинцах.

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Это прекрасная ночь, праздник искусства, но в мире столько всего происходит. Мое сердце сейчас с людьми Украины.

А вот певица Наташа Королева притворяется, что ничего не происходит и продолжает молчать о войне в Украине. В отличие от западных коллег, которые трубят на весь мир о том, что Россия напала на Украину и давно пора прекратить этот ужас.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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