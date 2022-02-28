"Мое сердце сейчас с людьми Украины": Леди Гага поддержала украинцев

Знаменитая голливудская певица и актриса присоединилась к числу западных звезд, которые всем сердцем болеют за Украину, против которой Россия начала полномасштабную войну.
На своей странице в Инстаграм звезда "Дома Гуччи", которая минувшей ночью присутствовала на ежегодной премии SAG Awards, опубликовала такое послание.
Мое истинное желание сегодня вечером состоит в том, чтобы в течение двух часов я и мои коллеги-актеры на @sagawards вызывали у публики улыбки. Для меня большая честь быть там, это привилегия быть артистом. Есть много причин, по которым мир постоянно НЕ дает нам улыбаться. Я молюсь сегодня вечером за Украину и посылаю улыбки всем вашим сердцам, я молюсь за то, чтобы вы скоро будете едины.
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Также во время общения с журналистами на красной дорожке премии Гильдии киноактеров США она снова вспомнила об украинцах.
Это прекрасная ночь, праздник искусства, но в мире столько всего происходит. Мое сердце сейчас с людьми Украины.
А вот певица Наташа Королева притворяется, что ничего не происходит и продолжает молчать о войне в Украине. В отличие от западных коллег, которые трубят на весь мир о том, что Россия напала на Украину и давно пора прекратить этот ужас.
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