Леді Гага поцілувала Тома Круза й зізналася йому у коханні на своєму концерті

В Мережі обговорюють зворушливий прояв почуттів зіркового тандема
Для фанатів Леді Гаги ми не відкриємо секрет, що серед її знаменитих шанувальників – голлівудський актор Том Круз. І нові фото тому доказ.
Ексцентрична Леді Гага, яка виступає за Україну, може похвалитися крутою підтримкою: на її концерт в амфітеатрі Dolby Live в Лас-Вегасі днями прийшов голлівудський красень Том Круз. Він насолоджувався її виступом, а потім підійшов до артистки подякувати за концерт. На щастя для шанувальників актора та співачки без фото не обійшлося.
Леді Гага у Instagram поділилася кадрами, де цілує Тома Круза, та водночас освідчується йому у коханні.
Дякую, що прийшов на концерт. Я люблю тебе, мій друже,
– підписала фото артистка. І Круз цілує Гагу у відповідь.
Нагадаємо, що, крім дружби, пару об'єднує також співпраця. Так незабаром вийде пісня Леді Гагі Hold My Hand. Вона буде офіційним саундтреком до блокбастера Тома Круза "Топ Ган: Меверік", де він зіграє головну роль. Про новинку артистка говорила таке:
Коли я писала цю пісню, навіть не усвідомлювала, наскільки вона відображає суть фільму, мій власний світогляд та природу цього світу. Я хотіла перетворити наші відчуття на музику, завдяки якій ми поділяємо потребу бути почутими і намагаємося зрозуміти одне одного, прагнемо бути ближчими і прославляємо героїв.
У новому фільмі Круз повертається до ролі пілота Піта "Меверіка" Мітчелла з оригінальної стрічки 1986 року. Режисером бойовика виступив Джеррі Брукхаймер. У травні має відбутися світова прем'єра фільму.
Нагадаємо, раніше Леді Гага називала росіян тупими.