Леді Гага поцілувала Тома Круза й зізналася йому у коханні на своєму концерті

В Мережі обговорюють зворушливий прояв почуттів зіркового тандема

Для фанатів Леді Гаги ми не відкриємо секрет, що серед її знаменитих шанувальників – голлівудський актор Том Круз. І нові фото тому доказ.

Ексцентрична Леді Гага, яка виступає за Україну, може похвалитися крутою підтримкою: на її концерт в амфітеатрі Dolby Live в Лас-Вегасі днями прийшов голлівудський красень Том Круз. Він насолоджувався її виступом, а потім підійшов до артистки подякувати за концерт. На щастя для шанувальників актора та співачки без фото не обійшлося.

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Леді Гага у Instagram поділилася кадрами, де цілує Тома Круза, та водночас освідчується йому у коханні.

Леді Гага та Том Круз

Дякую, що прийшов на концерт. Я люблю тебе, мій друже,

– підписала фото артистка. І Круз цілує Гагу у відповідь.

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Артисти демонструють теплоту почуттів

Нагадаємо, що, крім дружби, пару об'єднує також співпраця. Так незабаром вийде пісня Леді Гагі Hold My Hand. Вона буде офіційним саундтреком до блокбастера Тома Круза "Топ Ган: Меверік", де він зіграє головну роль. Про новинку артистка говорила таке:

Коли я писала цю пісню, навіть не усвідомлювала, наскільки вона відображає суть фільму, мій власний світогляд та природу цього світу. Я хотіла перетворити наші відчуття на музику, завдяки якій ми поділяємо потребу бути почутими і намагаємося зрозуміти одне одного, прагнемо бути ближчими і прославляємо героїв.

У новому фільмі Круз повертається до ролі пілота Піта "Меверіка" Мітчелла з оригінальної стрічки 1986 року. Режисером бойовика виступив Джеррі Брукхаймер. У травні має відбутися світова прем'єра фільму.

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Нагадаємо, раніше Леді Гага називала росіян тупими.