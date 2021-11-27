Леди в черном: Алла Пугачева появилась на публике в элегантном образе (видео)

Максим Галкин похвастался новым образом Аллы Пугачевой / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Недавно Аллу Борисовну захейтили в Сети за короткую юбку. Однако новый лук известной артистки не может кому-то не понравиться!

На видео, опубликованном в соцсети супругом Аллы Пугачевой – Максимом Галкиным, певица демонстрирует лук, который собрала сама. Звезда надела черную блузу, брюки и пальто.

Реклама

Свой образ она дополнила перчатками Chanel, ботинками на платформе и каблуках, очками в черной оправе и жемчужными бусами.

Реклама

В комментариях к посту Галкина многие поклонники Аллы Борисовны написали ей комплименты: "Какая роскошная женщина! Любуемся и обожаем", "Образ невероятный!", "Как современно, актуально и просто красиво! Настоящая звезда".