Леді у чорному: Алла Пугачова з'явилася на публіці в елегантному образі (відео)

Максим Галкін похвалився новим образом Алли Пугачової / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Нещодавно Аллу Борисівну захейтили в Мережі за коротку спідницю. Проте новий лук відомої артистки не може комусь не сподобатися!

На відео, опублікованому в соц мережі чоловіком Алли Пугачової – Максимом Галкіним, співачка демонструє лук, який зібрала сама. Зірка одягла чорну блузу, штани та пальто.

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Свій образ вона доповнила рукавичками Chanel, черевиками на платформі та підборах, окулярами у чорній оправі та перлинним намистом.

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У коментарях до поста Галкіна багато шанувальників Алли Борисівни написали їй компліменти: "Яка розкішна жінка! Милуємось і обожнюємо", "Образ неймовірний!", "Як сучасно, актуально і просто красиво! Справжня зірка".

Раніше російська співачка та акторка Ірина Понаровська зізналася, що Алла Пугачова не втрачала можливості підколоти її. За словами Ірини, Примадонна часто демонструвала своє зневажливе ставлення до неї.

Стикаючись в ефірі або в житті, Пугачова не упускала випадку підколоти Понаровську. / Фото: instagram.com/alla_orfey, irinaponarovskaya

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Наприклад, на одній із телевізійних програм Алла Борисівна з іронією зверталася до своєї колеги, щоб познущатися: "Хто це? Хто це така гарна жінка? Ірочка! Понаровська!".

Зірка 80-х пояснила, що подібні вибрики Пугачової їй було досить важко переносити. За її словами, такі жарти їй були неприємні.

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