Пол Маккартни отказался петь про СССР и вживую выступил с... Джоном Ленноном: подробности зажигательного концерта

Это нужно видеть! Пол и Джон снова на одной сцене

18 июня лидер культовой группы The Beatles Пол Маккартни отметил свое 80-летие. Уже через неделю музыкант зажег на главной сцене Гластонбергского музыкального фестиваля в Великобритании. Кстати, последний раз Пол был хедлайнером мероприятия аж 18 лет назад!

Фанаты встретили своего кумира исполнением песни Happy Birthday to You. Свое выступление сэр Пол Маккартни начал хитом The Beatles – Can't Buy Me Love. Чтобы вы понимали, этой песне 58 лет, но она до сих пор у многих на репите:)

Неделю назад Пол праздновал 80-летие / Фото: The Daily Mail

Также поклонников творчества рок-группы из Ливерпуля ждал приятный сюрприз – дуэт Пола Маккартни с Джоном Ленноном, которого в 1980 году убил психически неуравновешенный гражданин США (мужчина сделал четыре выстрела в спину артиста. Он умер в больнице через несколько часов).

Джона Леннона убили 42 года назад / Фото: The Daily Mail

Друзья "воссоединились" на фестивале в Гластонбери. Они спели хит Beatles I've Got A Feeling, сообщает Daily Mail.

Это выступление стало возможным благодаря высокотехнологичному колдовству режиссера "Властелина колец" Питера Джексона.

Сэр Пол спел с "обновленным вокалом Леннона". Позади на больших экранах показывали кадры с Джоном. Таким образом сложилась иллюзия, что исполнитель Imagine присутствовал на сцене.

Я знаю, что это виртуально. Но я снова пою с Джоном. Мы снова вместе, – сказал со сцены Маккартни.

Выступление музыканта длилось почти три часа. Он исполнил около 36 топовых синглов, а также спел с другими рок-музыкантами. Кроме того, сэр Пол отдал уважение двум другим своим товарищам из Beatles – Ринго Старру и Джорджу Харрисону.

Артист вспомнил о создании группы, сказав толпе: "Эти четверо ребят собрались вместе и создали группу. И они сделали это достаточно хорошо".

А еще на сцене Гластонбери Пол Маккартни снова поддержал Украину – он размахивал сине-желтым флагом. Более того, музыкант отказался от исполнения песни Back in the U.S.S.R ("Возвращение в СССР").

Музыкант искренне поддерживает украинцев / Фото: The Daily Mail

Было бы извращением петь веселую рок-н-рольную песню о России. Пол не мог бы с чистой совестью это сделать, когда Россия совершила так много преступлений в Украине. Эта песня пользуется огромной популярностью у публики, но учитывая ужасы, разворачивающиеся в Украине, Полу было просто принять это решение, – сообщил инсайдер.

Пол Маккартни всегда выражает свою солидарность с украинским народом на концертах. Недавно во время выступления в Вашингтоне музыкант высоко поднял наш флаг и публично заявил о поддержке.