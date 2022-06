Пол Маккартні відмовився співати про СРСР та наживо виступив з... Джоном Ленноном: подробиці запального концерту

Це треба бачити! Пол та Джон знову на одній сцені

18 червня лідер культового гурту The Beatles Пол Маккартні відзначив своє 80-річчя. Вже за тиждень музикант запалив на головній сцені Гластонберського музичного фестивалю у Великій Британії. До речі, останній раз Пол був хедлайнером заходу аж 18 років тому!

Фанати зустріли свого кумира виконанням пісні Happy Birthday to You. Свій виступ сер Пол Маккартні почав хітом The Beatles – Can't Buy Me Love. Щоб ви розуміли, цій пісні 58 років, але вона досі у багатьох на репіті:)

Тиждень тому Пол святкував 80-річчя / Фото: The Daily Mail

Також на прихильників творчості рок-гурту з Ліверпуля чекавий приємний сюрприз – дует Пола Маккартні з Джоном Ленноном, якого у 1980 році вбив психічно неврівноважений громадянин США (чоловік зробив чотири постріли у спину артиста. Він помер у лікарні через кілька годин).

Джона Леннона вбили 42 роки тому / Фото: The Daily Mail

Друзі "возз'єдналися" на фестивалі в Гластонбері. Вони заспівали хіт Beatles I've Got A Feeling, повідомляє Daily Mail.

Цей виступ став можливим завдяки високотехнологічному чаклунству режисера "Володаря кілець" Пітера Джексона.

Сер Пол заспівав з "оновленим вокалом Леннона". Позаду, на великих екранах, показували кадри з Джоном. Таким чином склалась ілюзія, буцімто виконавець Imagine був присутній на сцені.

Я знаю, що це віртуально. Але я знову співаю з Джоном. Ми знову разом, – сказав зі сцени Маккартні.

Виступ музиканта тривав майже три години. Він виконав близько 36 топових синглів, а також заспівав з іншими рок-музикантами. Окрім того, Сер Пол віддав шану двом іншим своїм товаришам з Beatles – Рінго Старру та Джорджу Харрісону.

Артист згадав про створення гурту, сказавши натовпу: "Ці четверо хлопців зібралися разом і створили гурту. І вони зробили це досить добре".

А ще на сцені Гластонбері Пол Маккартні знову підтримав Україну – він розмахував синьо-жовтим прапором. Ба більше, музикант відмовився від виконання пісні Back in the U.S.S.R ("Повернення в СРСР).

Музикант щиро підтримує українців / Фото: The Daily Mail

Було б збоченням співати веселу рок-н-рольну пісню про Росію. Пол не міг би із чистою совістю її виконувати, коли Росія скоїла так багато злочинів в Україні. Ця пісня користується величезною популярністю у публіки, але з огляду на жахи, що розгортаються в Україні, Полу було просто прийняти це рішення, – повідомив інсайдер.

Пол Маккартні завжди висловлює свою солідарність з українським народ на концертах. Нещодавно під час виступу у Вашингтоні музикант виско підняв наш прапор та публічно заявив про підтримку.