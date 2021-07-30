Леся Никитюк назвала идеал мужчины: Должен со мной дружить и не претендовать на мою свободу

Телеведущая откровенно рассказала о том, какого мужчину она видит рядом с собой, перечислив качества, которыми он должен обладать. Об этом Никитюк поведала своим подписчикам в Instagram

Леся Никитюк назвала идеал своего мужчины / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Недавно Леся Никитюк, которая показала стильный look, опубликовала список своих вероятных женихов и предложила поклонникам выбрать, кто, по их мнению, ей больше всех подходит. В шуточный перечень попали:

профессиональный актер;

телеведущий;

миллиардер;

водитель маршрутки;

любитель животных;

айтишник.

Скриншот: Instagram

В Instastories Леся вышла на связь с подписчиками и поделилась, какого мужчину видит рядом с собой.

Считаю, что моим мужчиной может стать тот человек, который за партнерские отношения, кто будет смеяться над моими шутками, не будет претендовать на мою свободу, будет мне верен, будет дружить со мной, любить меня, а на все остальные мы скинемся и купим, – заявила Леся.

К слову, из списка, который ранее публиковала ведущая, поклонники выбрали три варианта – актер, ведущий и миллиардер.

Лесю также повеселил один из комментариев ее подписчицы – та с юмором отметила, что Лесе нужен "капитан дальнего плавания, желательно сирота, потому что свекровь – это не для нее".

Скриншот: Instagram

Леся устроила "голосование" за капитана дальнего плавания в Instagram и пообещала, что скоро составит новый список своих вероятных избранников.

Напомним, что ранее Леся Никитюк очаровала горячей фигурой в бикини.

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