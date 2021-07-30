Леся Нікітюк назвала ідеал чоловіка: Повинен зі мною дружити і не претендувати на мою свободу

Телеведуча відверто розповіла про те, якого чоловіка вона бачить поруч з собою, перерахувавши якості, якими він повинен володіти. Про це Нікітюк повідала своїм підписникам в Instagram

Леся Никитюк назвала ідеал свого чоловіка / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нещодавно Леся Нікітюк, яка показала стильний look, опублікувала список своїх імовірних женихів і запропонувала шанувальникам вибрати, хто, на їхню думку, їй більше всіх підходить. У жартівливий перелік потрапили:

професійний актор;

телеведучий;

мільярдер;

водій маршрутки;

любитель тварин;

айтішник.

Скріншот: Instagram

В Instastories Леся вийшла на зв'язок з підписниками та поділилася, якого чоловіка бачить поруч із собою.

Вважаю, що моїм чоловіком може стати людина, яка за партнерські стосунки, хто буде сміятися над моїми жартами, не претендуватиме на мою свободу, буде мені вірним, буде дружити зі мною, любити мене, а на все інше ми скинемося і купимо, – заявила Леся.

До слова, зі списку, який раніше публікувала ведуча, шанувальники вибрали три варіанти – актор, ведучий та мільярдер.

Лесю також повеселив один з коментарів її підписниці – та з гумором зазначила, що Лесі потрібен "капітан далекого плавання, бажано сирота, бо свекруха – це не для неї".

Скріншот: Instagram

Леся влаштувала "голосування" за капітана далекого плавання в Instagram і пообіцяла, що скоро складе новий список своїх імовірних обранців.

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк зачарувала гарячої фігурою в бікіні.

Як українські знаменитості вибирали своїх других половинок – дивіться про це відеосюжет: