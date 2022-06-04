Леся Никитюк в дуэте со Степаном Гигой спели о заветном сне каждого украинца (видео)

Леся Никитюк спела дуэтом со Степаном Гигой/ Фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/stepangiga.official

Телеведущая Леся Никитюк успевает не только помогать переселенцам и рассказывать о своих волонтерских буднях, но и записывать позитивные хиты.

Недавно телеведущая спела о затонувшем крейсере "Москва", а сегодня представила новый неожиданный дуэт. Леся спела со звездой украинской эстрады Степаном Гигой новую версию его песни "Сон".

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Трек, записанный на злобу дня, имеет все шансы стать очередным хитом для украинцев, ведь в нем Никитюк вспомнила все самые актуальные во время войны вещи, но самое главное дала понять, что Украине точно победит рашистов.

Поклонники телеведущей порадовались новой музыкальной композиции и в который раз оценили прекрасное чувство юмора Леди Ле. И хотя комментарии под видео с песней в YouTube закрыты, стало понятно, что трек заслужил похвалы – пользователи репостят его к себе на старицы в социальных сетях и перекидывают друзьям.

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"Хайли рекомендасьон! Ржу уже 20 минут!"

"Поднимаем боевой дух!"

Скриншот – instagram.com/lesia_nikituk

Ранее Леся Никитюк предложила украинкам поднять "мужской дух" нашим защитникам. Однако инициатива телеведущей не очень понравилась некоторым ее коллегам – травести-дива Монро возмутилась бьюти-флешмобом и осудила ведущую.