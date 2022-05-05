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Леся Никитюк предлагает украинкам поднять "мужской дух" нашим защитникам

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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5 мая, 21:04
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Звездная телеведущая придумала мотивационный флешмоб
Леся Никитюк придумала флешмоб для поддержки бойцов ВСУ
Леся Никитюк придумала флешмоб для поддержки бойцов ВСУ / Фото: Минобороны Украины, instagram.com/lesia_nikituk

С первых дней полномасштабной войны Леся Никитюк помогает в Хмельницком вынужденным переселенцам из разных уголков страны. Она признается, что сейчас ей сложно снимать развлекательный контент для соцсетей, а также ухаживать за собой.

Однако в Instagram Никитюк заявила, что в это сложное время украинские женщины не вправе раскисать.

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Девушки, я вижу, как за время войны мы с вами немного так сказать потускнели, потеряли цвет. Мы не имеем этого права. Я понимаю, что такое время. Но время страха прошло, мы высоко подняли голову. А если мы ее подняли, значит, она должна выглядеть роскошно!, – заявила знаменитость.

Телеведущая призывает украинок не раскисать
Телеведущая призывает украинок не раскисать / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Никитюк предлагает нашим прекрасным женщинам собраться с мыслями и помогать воинам. А для этого телезвезда предлагает флешмоб – выставлять свои красивые фотографии в соцсетях под хештегом #красотадля ВСУ.

Наши мужчины, наши защитники, должны видеть нас красивыми. Чтобы они еще лучше нас защищали, мы должны поднять им моральный дух ну и мужской) Чтобы было желание поскорее разбить врага и вернуться домой, – объяснила ведущая.

Представительницы прекрасного пола поддержали Лесю и заявили, что выполнят свою миссию:

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  • Будет сделано.
  • Прекрасная идея.
  • Леся, я сегодня только ресницы нарисовала! Впервые с 24 февраля! Ты как знала, что я уже в форме.
  • Нет, не состарились! А повзрослели, стали мудрее и закалились.
Скриншот Instagram

Напомним, недавно Леся Никитюк с другими звездными женщинами записала видео воинам ВСУ и поблагодарила их за то, что они делают для своей страны и нации.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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