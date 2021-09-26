Лицо как мяч и песня на русском: в Сети недовольны новым клипом Ирины Билык (видео)

Ирина Билык представила клип на русскоязычную песню "Отспусти" / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык после того, как выступила на одной сцене со своими бывшими – Дикусаром и Коляденко, порадовала поклонников новой видеоработой. Это клип на песню "Отпусти", записанную вместе с Сергеем Мироненко.

Черно-белое видео в Сети раскритиковали, назвали "дешевым". Досталось и самой Билык – кто-то недоволен тем, что песня записана на русском языке, а другие заметили, что Ирина выглядит в видео неестественно.

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Смотрите клип Ирина Билык & Сергей Мироненко – Отпусти:

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Вот, как на новую песню Ирины Билык отреагировали ее поклонники и слушатели:

"Все супер! Но песни на украинском мне больше по душе. И голос звучит круче"

Скриншот: YouTube

"Что не на украинском-то поют?"

"Надеются, что россияне заинтересуются"

Скриншот: YouTube

"Клипы похожи на предыдущие, только Билык не узнать, лицо натянуто как мяч"

Скриншот: YouTube

"Этот клип какой-то дешевый, в развалинах, метро... Неужели в Киеве нет красивых мест, где снимать клип на такую красивую песню?"

Кадр из клипа "Отпусти"

Кстати многие фанаты Ирины Билык считают, что песня "Отпусти" – о бывшем муже певицы. Прошлой весной Ирина Билык подала на развод с Асланом Ахмадовым, который является отцом ее второго ребенка.

Певица выступила инициатором расставания, потому что режиссер не приезжал к ней и сыну Табризу уже год на тот момент. Жизнь на две страны дала трещину в отношениях. Теперь же Ирина Билык официально разведена.

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