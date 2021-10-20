Лицо в крови и черная помада: Ксения Мишина снялась в англоязычном хорроре о Чернобыле (фото)

Ксения Мишина сыграет в новом для нее устрашающем образе / Фото: Инстаграм

В своем Instagram-аккаунте Мишина, которую недавно заметили вместе с возлюбленным, выложила подборку фотографий со съемок нового фильма с ее участием "The Chernobyl Fallout". На фото актриса предстала в готическом образе: темный макияж и одежда. На одном из снимков ее лицо полностью в крови.

Фото: Instagram Ксении Мишиной

По словам Мишиной получить подобную роль она мечтала уже давно:

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Вот и сбылась маленькая мечта девочки. Снялась она в хорроре. Пусть роль и небольшая, всегда говорю: четко формируйте свои желания, но зато какая, – подписала снимки актриса.



Правда она не рассказала, какой именно персонаж ей достался:

Синяк есть? Есть! Лицо в кровь было? Было! Монстры? Экзорцизм? Узнаете позже, – убеждает Ксения.

Фото: Instagram Ксении Мишиной

Сюжет картины будет развиваться вокруг неожиданного исчезновения британского ученого в Чернобыльской зоне отчуждения. Его сестра Оливия решает прилететь в Украину, чтобы начать поиски брата в Припяти. Производством занимается украинская киномастерская Hollywood Ukraine под руководством режиссера Василия Москаленко, который исполнит одну из главных ролей.

Также известно, что съемки фильма сейчас происходят в Киеве, куда специально для этого приехали несколько иностранных актеров. Примечательно, что кинолента будет полностью англоязычной, ведь показ планируется также в международном прокате. Презентация хоррора The Chernobyl Fallout произойдет осенью 2022 года.

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