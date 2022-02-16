Зибров, Поплавский, Павлик: смотрим армейские фото звезд из их архивов

Украинские артисты также в свое время служили в армии. Предлагаем вспомнить этот период их жизни!

Рассказываем, кто из украинских артистов служил в армии. / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov, armyinform

В День единения, который украинцы празднуют 16 февраля, мы решили вспомнить армейский период украинских знаменитостей (да, среди артистов также есть/были армейцы).

Павло Зибров, Виктор Павлик, Михаил Поплавский и другие знаменитости в свое время посвятили жизнь армии. Сайт "Сегодня" предлагают вам посмотреть истории и фото из их армейской юности (некоторые изменились до неузнаваемости!).

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Виктор Павлик

Будущего народного артиста Украины призвали на службу в 1984 году. После шести месяцев службы в Воронеже его направили в Узбекистан. Вы только посмотрите, каким был Павлик в армейские годы:

Виктор Павлик / Фото: armyinform

В интервью для АрмияInform Виктор Павлик рассказывал, что даже в армии находил время на музыку и пение.

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Бывало, ночью будили – "Малый, сыграй нам что-нибудь..." Я вставал и играл, – вспоминал артист.

Павел Зибров и Владимир Гришко

У народных певцов общее армейское прошлое! Они вместе служили в одной части в Киевской области. Правда, когда Гришко призвали, то Зибров уже был так сказать "дедом".

Павло Зибров и Владимир Гришко / Фото: armyinform

В период служения Владимиру Гришко дали прозвище "Гиви" из-за анекдота о грузине, который он рассказал, а Павла Зиброва прозвали "Зебра" из-за фамилии.

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Зибров вспоминал, что ему довелось служить во время войны в Афганистане, куда он ездил петь. По словам артиста, эта поездка навсегда изменила его сознание.

Я понял, что самое главное – это не средства и поместья, а когда ноги у человека есть, когда он может слышать, видеть, жить, – делился Зибров.

Михаил Поплавский

Артист служил в 1968 году – его призвали в мотострелковую роту Белорусского военного округа.

Михаил Поплавский. / Фото: armyinform

Певец вспоминал, что он играл за футбольную команду СКА и у него были часто всяческие льготы. А однажды повезло еще раз. На учениях "Двина" его рота участвовала в боевых стрельбах. И экипаж тремя противотанковыми ракетами поразил три цели. Тогда их наградили медалями "За воинскую победу".

Андрей Кузьменко

Покойный лидер группы "Скрябин" сразу после окончания первого курса Петрозаводского мединститута ушел в армию. Его направили в госпиталь – неврологическое отделение. Артист принимал пациентов, назначал лечение, производил пункции и вытяжки из позвоночника, ставил капельницы. Таким образом он дослужился до лейтенанта и заместителя начальника неврологии.

Андрей Кузьменко / Фото: armyinform

Кстати, своими военными воспоминаниями Кузьма поделился в автобиографической книге "Я, паштет и армия". Также когда-то в интервью он говорил, что именно в армии его научили водить авто.

Константин Стогний

Журналист и телеведущий служил в 1986 году в пограничных войсках. Полгода он учился в школе сержантского состава. После чего Стогния было отправлено на службу в Афганистан.

Константин Стогний / Фото: armyinform

Напомним, музыкант Тарас Тополя и группа "Антитела" вступают в ряды украинской армии вслед за лидером группы "Тартак" Александром Положинским.