Лидер группы СКАЙ Олег Собчук прогнозирует, что победа Украины не за горами: "Дадим ху*лу по зубам!"

Олег Собчук обратился к украинцам. / Фото: instagram.com/sob4uk

Многие украинские знаменитости взяли в руки оружие, чтобы вместе с армией защищать нашу землю от захватчиков. В частности, в ряды ВСУ присоединились Тарас Тополя и Никита Добрынин.

Также защищает родину и фронтмен рок-группы "СКАЙ" Олег Собчук. В эксклюзивном комментарии "Сегодня" музыкант заявил, что пытается быть максимально эффективным в период войны.

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Я не воина и опыта у меня нет. Но я не буду стоять в стороне. Я максимально стараюсь быть эффективным в это тяжелое время, так же как и мы все. Потому что мы украинцы и наш дом не с краю. Мы уже даем достойный отпор, потому что мы вместе и мы сильные, – сказал нам Олег.

Артист верит в победу. / Фото: instagram.com/sob4uk

Собчук поблагодарил всех, кто "ценой своей жизни и здоровья защищает нашу родину сейчас от рашистов-оккупантов". Артист уверен, что мы уже побеждаем, и все у нас будет хорошо.

Мы построим новую страну. Мы стали свидетелями формирования и фильтрации нашей нации. Всякая нечисть пойдет лесом, пойдет туда, куда пошел русский военный корабль. Я счастлив, что живу вместе с такими воинами, с такими крутыми украинцами. Люблю вас и уважаю. Родненькие, мы победим. Дадим ху*лу по зубам. Слава Украине!, – заявил музыкант.

Напомним, в ряды теробороны вступили актер Андрей Фединчик , участник "Холостячки" Макс Тарапата , ведущий Владимир Остапчук и другие знаменитости.

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