Святослав Вакарчук впервые стал отцом. Это мальчик – СМИ

Святослав Вакарчук стал отцом / Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Певец Святослав Вакарчук, который вчера выступил на "Олимпийском", стал отцом мальчика. Кто является мамой ребенка – неизвестно, однако предполагается, что она занимается съемками рекламы международных брендов.

Как сообщает Telegram-канал издания "Страна" со ссылкой на собственные источники, сын Вакарчука родился 19 августа, когда у артиста был концерт в ночном клубе Ibiza в Одессе. Вероятно, мать ребенка работает в известной кинопродюсерской компании Radioactive, которая занимается производством клипов, рекламы и сериалов, среди которых и нашумевший сериал "Чернобыль" от HBO.

Он уже около года встречается с новой пассией и не афиширует это, – сообщил источник изданию.

В своих аккаунтах в соцсетях Святослав Вакарчук никак не прокомментировал слухи. Последние подтвержденные новости о личной жизни артиста – развод с Лялей Фонаревой. Об этом сам певец сообщил в июне этого года.

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева / Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Ляля Фонарева и Святослав Вакарчук были вместе более 20 лет. Они начали встречаться еще в студенческие годы и расстались по-доброму. Причину разрыва Вакарчук не назвал, однако вскоре после этой новости появились слухи, будто у артиста уже появилась другая женщина.

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