Святослав Вакарчук вперше став батьком – офіційно

Святослав Вакарчук став батьком / Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Співак Святослав Вакарчук, який вчора виступив на "Олімпійському", став батьком хлопчика. Новонародженого назвали Іваном, на честь батька артиста, але ім'я мами малюка невідомо.

Цю інформацію підтвердили в пресслужбі Святослава Вакарчука виданню OBOZREVATEL. Представники артиста також уточнили, що його син народився не 19 серпня, як вже встигли написати багато ЗМІ. Інших подробиць новоспечені батьки поки не розкривають.

Також повідомляється, що молода мама дитини працює у відомій кінопродюсерській компанії Radioactive, яка займається виробництвом кліпів, реклами та серіалів, серед яких і гучний серіал "Чорнобиль" від HBO.

Нагадаємо, в червні цього року Святослав Вакарчук розлучився зі своєю дружиною Лялею Фонарьовою.

Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова / Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

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Ляля Фонарьова і Святослав Вакарчук були разом понад 20 років. Вони почали зустрічатися ще в студентські роки і розлучилися по-доброму. Причину розриву Вакарчук не назвав, проте незабаром після цієї новини з'явилися чутки, ніби в артиста вже з'явилася інша жінка.

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