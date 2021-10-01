Лилия Ребрик в облегающих леггинсах ошеломила формами на тренировке (фото)

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик, которая недавно показала, как выглядит без макияжа, похвасталась великолепной фигурой, позируя в облегающих леггинсах и футболке. Но помимо стройного внешнего вида, звезда заботится и о здоровье своего тела.

В Instagram Лилия Ребрик опубликовала серию фото, сделанных на открытой спортивной площадке.

С гимнастикой дружу, со спортзалом дружу, танцы обожаю и за бег понемногу берусь! – написала Ребрик.

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Телеведущая призналась, что все равно для нее главными "китами" крепкого здоровья являются сбалансированное питание, полноценный сон и физическая активность.

С первым проблем нет, со вторым – всякое бывает, а последнее часто наверстываю на работе. Там и 10000 шагов своих выхожу и несколько километров бега наматываю! А на самом деле – вижу сколько друзей и знакомых бегают, восхищаюсь ими и по-белому завидую: какие же молодцы! Это прям новая культура XXI века! – написала Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик в спортивном костюме / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

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Рабочие дни Лилии Ребрик действительно проходят активно. Помимо репетиций в театре, а порой и гастролей, телеведущая успевает сниматься в кино и работать на телевидении.

Смотрите в ролике, как проходит утро Лилии Ребрик:

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