Лилия Ребрик умилила архивным видео первого танца дочери на паркете: Мамина копия

Ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" и актриса Лилия Ребрик поделилась трогательным архивным видео, на котором ее старшая дочь Диана только начинает заниматься танцами

Лилия Ребрик показала видео из семейного архива с дочкой / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

В архивном ролике, смонтированном из видео разных годов, дочь Лилии Ребрик, которая недавно вышла на сцену театра вместе с супругом, Диана, танцует ча-ча-ча. На первом ролике маленькая Диана делает свои первые шаги на паркете вместе с папой, хореографом Андреем Диким, а на следующих демонстрирует танцевальные па уже вместе с партнером.

Видео ведущая опубликовала в Instagram.

Как время летит... Как будто вчера Диана делала первые танцевальные шаги, а уже сегодня эта Леди уверенно держится на паркете в различных стилях танца, делает определенные успехи и поражает своей породой, – написала телеведущая.

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В комментариях подписчики Лилии оставили сотни комментариев к невероятно милому видео. Понравился новый пост ведущей телеканала "Украина" и ее звездным коллегам Наталке Денисенко, Оле Цибульской, Виктории Булитко и другим артистам.

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Как известно, Диана Дикая занимается танцами с детства и занимает призовые месяца на различных конкурсах. Кроме того, старшая дочь Лилии уже не раз снималась в кино, где демонстрировала также свой актерский талант.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Как отец Лилии Ребрик поддерживал ее в начале творческого пути – смотрите в ролике:

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