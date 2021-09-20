Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Cтрельба в университете в Перми Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"

Леся vs Ким

Софи Лорен - 87!

"Эмми"-2021

Признание Фагота

Новый парень Адель

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Лилия Ребрик умилила архивным видео первого танца дочери на паркете: Мамина копия

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
20 сентября, 17:26
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" и актриса Лилия Ребрик поделилась трогательным архивным видео, на котором ее старшая дочь Диана только начинает заниматься танцами
Лилия Ребрик показала видео из семейного архива с дочкой
Лилия Ребрик показала видео из семейного архива с дочкой / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

В архивном ролике, смонтированном из видео разных годов, дочь Лилии Ребрик, которая недавно вышла на сцену театра вместе с супругом, Диана, танцует ча-ча-ча. На первом ролике маленькая Диана делает свои первые шаги на паркете вместе с папой, хореографом Андреем Диким, а на следующих демонстрирует танцевальные па уже вместе с партнером.

Видео ведущая опубликовала в Instagram.

Как время летит... Как будто вчера Диана делала первые танцевальные шаги, а уже сегодня эта Леди уверенно держится на паркете в различных стилях танца, делает определенные успехи и поражает своей породой, – написала телеведущая.

Реклама

В комментариях подписчики Лилии оставили сотни комментариев к невероятно милому видео. Понравился новый пост ведущей телеканала "Украина" и ее звездным коллегам Наталке Денисенко, Оле Цибульской, Виктории Булитко и другим артистам.

Реклама

Как известно, Диана Дикая занимается танцами с детства и занимает призовые месяца на различных конкурсах. Кроме того, старшая дочь Лилии уже не раз снималась в кино, где демонстрировала также свой актерский талант.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Как отец Лилии Ребрик поддерживал ее в начале творческого пути – смотрите в ролике:

Реклама

Еще новости по теме:

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Опрос
Новый кадр со съемок сиквела "Секс в большом городе"
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Все обсуждают
У Наташи Королевой есть двухлетняя дочь!
Ого!
Премьера
Лучшие сериалы по версии "Эмми-2021"
Что посмотреть вечером
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять