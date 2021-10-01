Лілія Ребрик в легінсах приголомшила формами на тренуванні (фото)

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик, яка нещодавно показала, як виглядає без макіяжу, похвалилася чудовою фігурою, позуючи в облягаючих легінси і футболці. Але крім стрункого зовнішнього вигляду, зірка піклується і про здоров'я свого тіла.

В Instagram Лілія Ребрик опублікувала серію фото, зроблених на відкритому спортивному майданчику.

З гімнастикою дружу, зі спортзалою дружу, танці обожнюю і за біг потрохи беруся! – написала Лілія Ребрик.

Реклама

Телеведуча зізналася, що все одно для неї головними "китами" міцного здоров'я є збалансоване харчування, повноцінний сон і фізична активність.

З першим проблем немає, з другим – всяке буває, а останнє часто надолужую на роботі. Там і 10 000 кроків своїх виходжу і кілька кілометрів бігу намотую! А насправді – бачу скільки друзів та знайомих бігають, захоплююся ними і по-білому заздрю: які ж молодці! Це прям нова культура XXI століття! – написала Лілія Ребрик.

Лілія Ребрик в спортивному костюмі / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Реклама

Робочі дні Лілії Ребрик дійсно проходять активно. Крім репетицій в театрі, а часом і гастролей, телеведуча встигає зніматися в кіно і працювати на телебаченні.

Дивіться в ролику, як проходить ранок Лілії Ребрик:

Дізнайтеся ще новини на тему: