Лилия Ребрик в шелковом платье с декольте соблазнила поклонников: фото

Телеведущая "Ранку з Україною" по прибытии из Болгарии продолжает радовать поклонников эффектными кадрами. В этот раз Лилия Ребрик показала женственный летний образ в элегантном платье

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Накануне Лилия Ребрик позировала в платье-вышиванке, готовясь к праздничному эфиру к 30-летию независимости Украины. Теперь телеведущая опубликовала кадры в изумительном наряде, от которого ее поклонники и коллеги пришли в восторг.

На фото, опубликованных в Instagram, Лилия Ребрик позирует в шелковом платье на бретелях и с эффектным макияжем: знаменитость подчеркнула губы алой помадой и сделала стрелки на веках.

Лилия Ребрик позировала в элегантном образе / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Коллеги Лилии, Наталка Денисенко и Виктория Булитко, одними из первых прокомментировали снимок.

"Секс"

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В еще одном посте Лилия Ребрик поделилась и другими летними фото. На одном из снимков – она запечатлена в обнимку со своим супругом возле вертолета. По словам телеведущей, ее лето было насыщенным, но у нее все еще остались незавершенные планы.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Этим летом летала над Киевщиной на вертолете, собирала свой овоще-ягодно-фруктовый урожай, нежилась в теплой морской пене, подвернула ногу и уже почти выздоровела, наелась досыта клубники, мороженого, а в целом – больше работала, чем отдыхала. Еще планирую наесться арбузом, так, чтобы не было сил вдохнуть или зевнуть, – написала Лилия.

Смотрите в ролике, как проходит утро Лилии Ребрик:

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