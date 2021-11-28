Линдси Лохан выходит замуж – актриса похвасталась кольцом с огромным бриллиантом (фото)

Молодой человек Линдси Лохан сделал ей предложение / Фото: Инстаграм

Исполнительница главной роли в комедии "Дрянные девчонки" сообщила о помолвке на своей страничке в Instagram. Лохан опубликовала несколько романтичных фото, на которых она запечатлена вместе со своим молодым человеком – финансистом Бадером Шаммасом.

На снимках он радостно обнимает возлюбленную, а та, в свою очередь, красуется обручальным кольцом с большим драгоценным камнем.

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Моя любовь! Моя жизнь! Моя семья! Мое будущее! – подписала фото актриса.

Известная актриса скоро выходит замуж / Фото: Инстаграм

Известно, что избранник знаменитости работает помощником вице-президента Credit Suisse – международной компании по управлению активами, базирующейся в Дубае.

Собственно, на музыкальном фестивале, который проходил в ОАЭ незадолго до начала пандемии, они и познакомились.

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Линдси Лохан и Бадер Шаммас вместе уже более двух лет / Фото: Инстаграм

Если свадьба пары состоится – это будет первый брак Линдси Лохан. Ранее она уже была помолвлена ​​с живущим в Лондоне российским миллионером Егором Тарабасовым. Но экс-возлюбленные так и не узаконили свои отношения.

Актриса прославилась после того, как в 1998 году получила двойную роль сестер-близнецов в комедийном римейке "Ловушка для родителей". Успех этого фильма позволил Лохан сыграть в других картинах Disney – "Чумовая пятница" и "Признания королевы подростковой драмы". Затем она получила главную роль в фильме "Дрянные девчонки".

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