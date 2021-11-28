Ліндсі Лохан виходить заміж – актриса похизувалась каблучкою з величезним діамантом (фото)

Хлопець Ліндсі Лохан зробив їй пропозицію / Фото: Инстаграм

Виконавиця головної ролі в комедії "Погані дівчата" повідомила про заручини на своїй сторінці в Instagram. Лохан опублікувала кілька романтичних фото, на яких вона разом зі своїм молодим чоловіком – фінансистом Бадером Шамасом.

На знімках він радісно обіймає кохану, а та, в свою чергу, красується об ручкою з великим дорогоцінним каменем.

Реклама

Моє кохання! Моє життя! Моя сім'я! Моє майбутнє! – підписала фото актриса.

Відома актриса незабаром виходить заміж / Фото: Инстаграм

Відомо, що обранець знаменитості працює помічником віце-президента Credit Suisse – міжнародної компанії з управління активами, що базується у Дубаї.

Власне, на музичному фестивалі, який проходив в ОАЕ незадовго до початку пандемії, вони й познайомились.

Реклама

Ліндсі Лохан і Бадер Шамас разом уже понад два роки / Фото: Инстаграм

Якщо весілля пари відбудеться – це буде перший шлюб Ліндсі Лохан. Раніше вона вже була заручена з російським мільйонером Єгором Тарабасовим, який живе в Лондоні. Але екс-закохані так і не узаконили свої стосунки.

Актриса прославилася після того, як у 1998 році отримала подвійну роль сестер-близнюків у комедійному рімейку "Пастка для батьків". Успіх цього фільму дозволив Лохан зіграти в інших картинах Disney – "Чумова п'ятниця" та "Зізнання королеви підліткової драми". Потім вона отримала головну роль у фільмі "Погані дівчата".

Реклама

Читайте також: