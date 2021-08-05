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Лобода устроила дефиле перед камерами в Киеве (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
5 августа, 08:47
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Светлана Лобода опубликовала кадры со съемочной площадки mood-video на песню Allo. Съемки проходили в Киеве
Светлана Лобода показала, как снимала видео в Киеве
Светлана Лобода показала, как снимала видео в Киеве / Фото: Скриншот из YouTube

В июле Светлана Лобода презентовала mood-video на свой трек Allo, который посвятила переменчивому карантинному лету. В ролике звезда появилась в эффектных образах и показала, что танцполом может послужить любая локация. Режиссером нового видео стал Алан Бадоев. Съемки mood-video проходили в Киеве.

Светлана Лобода поделилась эксклюзивными кадрами с бэкстейджа.

Певица грациозно дефилировала по съемочной площадке, демонстрируя свою идеальную фигуру. Для съемок Светлана выбрала яркий образ – комплект, состоящий из золотистого топа и мини-юбки цвета хаки.

В комментариях поклонники признались, что восхищаются новой совместной работой Светланы Лободы и Алана Бадоева.

  • "Обалденно наблюдать за человеком, который кайфует от своей работы. Бадоев – глыба режиссуры"
  • "Алан молодец! Шикарные идеи для клипов! Света супер эпатажная"

Лобода впервые за долгое время выступит в Украине

Светлана Лобода впервые за четыре года выступит Украине. 14 августа состоится концерт артистки в одном из ночных клубов Одессы. Певица пригласила всех украинцев на свой сольник.

Моя родная Украина! Я так соскучилась! Безумно рада анонсировать долгожданный концерт в Одессе, который состоится 14 августа в Ibiza Beach Club. Обещаю, вас ждет грандиозный вечер с жаркими танцами, полюбившимися хитами и, конечно, премьерами, – написала певица у себя в соцсетях.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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