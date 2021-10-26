Лобода появилась на публике в свадебном платье (фото)

Светлана Лобода появилась на показе мод в образе невесты / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода успевает не только посещать модные показы в Париже, но и пройтись по подиуму в Москве на Неделе моды. Певица приняла участие в модном показе своего друга, дизайнера Бичоллы.

Светлана Лобода вышла на импровизированный подиум в образе невесты. Артистка примерила силуэтное полупрозрачное платье в пол, сшитое из искусственных цветов. Лобода дефилировала под звуки марша Мендельсона.

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Светлана Лобода в свадебном платье / Фото: Instagram



Светлана Лобода никогда не была замужем, но все чаще артистка стала говорить, что ее сердце занято. Кто знает, возможно, совсем скоро певица объявит о свадьбе.

Напомним, Светлана Лобода почти ничего не рассказывает о своем избраннике. Лишь в одном из интервью артистка призналась, что ее избранник не работает в сфере шоу-бизнеса. В СМИ поговаривают, что это бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц.

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