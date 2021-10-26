Лобода з'явилася на публіці у весільній сукні (фото)

Світлана Лобода з'явилася на показі мод в образі нареченої / Фото: instagram.com/lobodaofficial
Світлана Лобода встигає не лише відвідувати модні покази у Парижі , але і пройтися подіумом в Москві на Тижні моди. Співачка взяла участь у модному показі свого друга, дизайнера Бічоли.
Світлана Лобода вийшла на імпровізований подіум в образі нареченої. Артистка приміряла силуетну напівпрозору сукню в підлогу, зшиту зі штучних квітів. Лобода дефілювала під звуки маршу Мендельсона.
Світлана Лобода ніколи не була одружена, але все частіше артистка почала говорити, що її серце занято. Хто знає, можливо, незабаром співачка оголосить про весілля.
Нагадаємо, Світлана Лобода майже нічого не розповідає про свого обранця. Лише в одному з інтерв'ю артистка зізналася, що її обранець не працює у сфері шоу-бізнесу. У ЗМІ подейкують, що це бізнесмен вірменського походження Артур Гранц .
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