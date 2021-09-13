Лобода впервые рассказала о своем возлюбленном: Он далек от шоу-бизнеса

LOBODA заговорила о личной жизни / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно впечатлила поклонников фигурой в бикини, призналась, что сейчас состоит в отношениях.

Певица не стала делиться подробностями, а лишь уточнила, что ее избранник не работает в сфере шоу-бизнеса. Об этом Лобода рассказала в интервью журналу "Отдохни".

На порос журналистов о том, есть ли шансы у мужчин не из шоу-бизнеса приблизиться к Светлане и завоевать ее сердце, артистка ответила следующее:

Шансов мало: мое сердце занято. Но мой мужчина далек от шоу-бизнеса. Все тайное однажды становится явным, но я стараюсь отодвинуть этот момент. Профессия артиста — очень публичная, вся жизнь проходит под прицелами камер. Позвольте мне хоть что-то оставить скрытым от посторонних глаз! – призналась Лобода.

Светлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Говоря о замужестве, Лобода отметила, что многие женщины мечтают хотя бы раз примерять фату и белое платье. Артистка тут же намекнула, что ее мечты имеют свойство сбываться.

Светлана считает, что замужество не является тем самым достижением в жизни женщины, которое может сделать ее счастливой, ведь количество разводов за последние годы это только подтверждает. Артистка сделала акцент на том, что для нее в жизни важно взаимопонимание, чувство надежного тыла рядом, любовь к детям и желание заботиться о своей семье.

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