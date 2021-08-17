Лобода показала красавицу сестру, с которой они похожи как две капли воды (фото)

Ксения Лобода вчера праздновала свой день рождения. Ее звездная сестра поделилась в соцсети совместным фото и поздравила девушку с 29-летием

Светлана Лобода показала фото с младшей сестрой / Фото: instagram.com/lobodaofficial

На фото Светлана и Ксения позируют в белом. Вероятно, кадр был сделан во время недавнего визита Лободы старшей в Украину – на днях она дала свой первый за несколько лет концерт в Одессе.

Моя любимая девочка, с днем рождения тебя! Надеюсь ты сегодня тоже пьешь шампанское, мы ведь договорились отмечать до 20-го августа, – написала LOBODA в посте.

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В комментариях поклонники Светланы Лободы оставили сестрам много комплиментов и написали о том, как девушки похожи друг на друга:

"Самые красивые сестры"

"Сестра красотка"

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Скриншот: instagram.com/lobodaofficial

"Очень похожи с сестрой"

"Какие ножки"

Скриншот: instagram.com/lobodaofficial

Смотрите другие фото Светланы Лободы и ее сестры Ксении:

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В Одессе Светлана Лобода выступила с задержкой в 3,5 часа. На концерте она рассказывала поклонникам о своих украинских корнях и о том. что не важно, в какой стране выступает артист – им нужно гордиться всегда.

А вчера в Одессе состоялся концерт Ани Лорак. Как это было – мы писали здесь.

Почему Лобода сорвала свое выступление на концерте "Золотой граммофон 2020" – смотрите в сюжете:

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