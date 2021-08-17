Лобода показала красавицу сестру, с которой они похожи как две капли воды (фото)

На фото Светлана и Ксения позируют в белом. Вероятно, кадр был сделан во время недавнего визита Лободы старшей в Украину – на днях она дала свой первый за несколько лет концерт в Одессе.
Моя любимая девочка, с днем рождения тебя! Надеюсь ты сегодня тоже пьешь шампанское, мы ведь договорились отмечать до 20-го августа, – написала LOBODA в посте.
В комментариях поклонники Светланы Лободы оставили сестрам много комплиментов и написали о том, как девушки похожи друг на друга:
- "Самые красивые сестры"
- "Сестра красотка"
- "Очень похожи с сестрой"
- "Какие ножки"
Смотрите другие фото Светланы Лободы и ее сестры Ксении:
В Одессе Светлана Лобода выступила с задержкой в 3,5 часа. На концерте она рассказывала поклонникам о своих украинских корнях и о том. что не важно, в какой стране выступает артист – им нужно гордиться всегда.
А вчера в Одессе состоялся концерт Ани Лорак. Как это было – мы писали здесь.
Почему Лобода сорвала свое выступление на концерте "Золотой граммофон 2020" – смотрите в сюжете:
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