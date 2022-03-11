Лолита воссоединилась с дочерью и мамой, которые были под обстрелами в Киеве

Лолита забрала мать и дочь из Киева / Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Российская певица с украинскими корнями Лолита Милявская, которая как часть звезд из РФ называет военные действия в Украине "спецоперацией", помогла маме и дочери уехать из Киева.

Несколько дней родные певицы находились в подвале, пока российские войска обстреливали столицу Украины. Тогда певица искала способы вывезти родных.

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На шестнадцатый день войны исполнительнице все же удалось воссоединиться с мамой и дочкой Евой. Об этом она сообщила поклонникам в Instagram и опубликовала видео с семьей.

Спасибо Всем Добрым Удивительным Людям, которые сделали меня Счастливой вновь! Семья моя родная! Спасибо! – подписала совместное видео Лолита.

В видео Лолита решила не сообщать поклонникам, где именно она сейчас находится и куда ей удалось привезти родных. По всей видимости, Милявская с Евой и мамой сейчас приехали в Болгарию, где у певицы имеется недвижимость.

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О своих планах покинуть Россию Лолита пока не сообщала, но похоже, что в ближайшее время она будет с близкими.

В это же время РФ уже покинули многие российские знаменитости. По слухам, страну уже покинули Алла Пугачева и Максим Галкин, а также Земфира и Рената Литвинова.

Как стало известно ранее, российские власти намерены не пускать обратно сбежавших за границу звезд.

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