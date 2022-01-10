Лорак ни в чем не ограничивает свою дочь: Если все запрещать, то есть вероятность потерять личность

/ Фото: instagram.com/anilorak

Дочь Ани Лорак стала выходить на сцену вместе с мамой. Певица в интервью призналась: если София решит стать певицей, она ее поддержит. Также артистка не против экспериментов дочери с имиджем.

Я считаю, что ребенок должен развиваться творчески и всесторонне. Если все запрещать, то есть вероятность потерять личность, которой моя дочь является, – сказала певица в интервью для wday.ru

Ани Лорак с дочкой Софией / Фото: instagram.com/anilorak

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Она добавила, что разрешает дочери совершать ошибки. Как отмечает певица, все через это проходят.

Когда ты говоришь что-то ребенку десять раз, это ничего не значит, мы ведь, когда были маленькими, тоже не особо слушали взрослых и осознавали все лишь по прошествии времени, набивая свои шишки и уже после понимая, что хорошо, а что плохо. Поэтому я иду рядом с Софией и считаю, что она растет абсолютно свободным и творческим человеком, – поделилась Ани Лорак.

К слову, видео, на котором София ругается матом, певица никак не комментировала.

Напомним, недавно дочь Ани Лорак и дети Филиппа Киркорова стали ведущими популярной российской программы.