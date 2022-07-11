Любимчик Ирины Билык поддержал ее инициативу о 10 годах тюрьмы для организаторов концертов

Ирине Билык и Сергею Мироненко есть что сказать организаторам концертов / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно Верховная Рада приняла законопроект, запрещающий российскую музыку. А также песни, написанные гражданами страны агрессора. Свое мнение на этот счет выразила Ирина Билык. Певица вспомнила, что возмутилась, увидев в Киеве афиши с Моргенштерном. Также Примадонна украинской сцены предложила приговаривать к 10 годам организаторов, устраивавших в Украине туры российских исполнителей.

Идею Ирины Билык поддержал и певец Сергей Мироненко. В прошлом году звездный дуэт представил клип на совместную композицию "Отпусти". По иронии судьбы, песню музыканты записали на русском языке. А видео снял бывший муж Билык, режиссер Аслан Ахмадов. Живущий в Москве. В комментарии для "Сегодня" Сергей Мироненко высказался о предложении Ирины Билык.

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Организаторов, которые после нашей победы будут пытаться организовывать выступления российских исполнителей, нужно в обязательном порядке штрафовать. Потому что у нас есть свой шоубиз, эй, свои крутые и классные артисты, мы должны показать, у нас хорошая песня, хорошая музыка. Мы – лучше! А когда победим, вообще поедем выступать по всему миру и нам повсюду будут рады, – отреагировал Мироненко.

Сергей Мироненко и Ирина Билык. Фото: менеджмент певца

Прошелся певец и по российским исполнителям. А также украинским, которі ерешили работать в стране агрессоре.

Во-первых, я осуждаю российский шоу-бизнес вообще. Есть, конечно, несколько артистов, которые адекватно понимают, что происходит, что идет война. Этим респект, а других "звезд" – осуждаю и не хочу ни видеть, ни слышать. Скажу больше – до войны сам общался с некоторыми, но теперь почистил от них телефон и стало легче дышать. Еще больше осуждаю подлецов, которые родились и росли в Украине, потом поехали в россию работать и зарабатывать средства, а теперь сидят молчат и держат нейтралитет. Теперь всем сердцем хочу, чтобы им таким были закрытые границы на пожизненно. Не только к нашей земле, но и по всему миру! Пусть сидят там, – подытожил певец.

Сергей Мироненко в рядах ТРО. Фото: менеджмент певца

В день, когда началось полномасштабное вторжение армии РФ в Украину Сергей Мироненко должен был выезжать с Ириной Билык в общий тур по стране. Первые два месяца войны певец провел в рядах ТРО. Был под Киевом и в других горячих точках. А в конце июня выпустил клип на песню "Герої".

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