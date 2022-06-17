Любовь по контракту? Анна Богдан раскрыла все карты об отношениях с Михаилом Заливако

Появились новые подробности расставания Анны Богдан и Михаила Заливако / Фото: instagram.com/kanyeeebear, instagram.com/hannastorozhuk

После того, как Анна Богдан победила в "Холостяке-11", они с Михаилом Заливако были неразлучны. Сразу после окончания проекта пара стала жить вместе, путешествовать и сниматься в романтических фотосессиях. Фанаты подозревали, что не за горами и свадьба. Но не тут-то было. На днях Аня сообщила, что у них с харьковским бизнесменом все кончено.

Что подтолкнуло влюбленных на такой шаг, Богдан не стала рассекречивать. Однако зрители "Холостяка" сами сделали выводы. По их мнению, весь этот год парочка просто играла на публику ради пиара, а их отношения якобы были фальшивыми. В Сети предположили, что Анна и Михаил жили по контракту, которые уже закончился и соответственно любовь прошла.

Реклама

Очевидно, такие предположения вывели из себя Анну, поэтому она решила рассказать, были ли ее отношения с Михаилом Заливако действительно прописаны по контракту.

Ни с одним мужчиной я не подписывала контрактов! – эмоционально написала девушка в Instastories.

После расставания Анну атаковали хейтеры. Однако нашлись и те, кто отнесся с пониманием и поддержал девушку. Сама же Богдан пока не готова озвучить реальную причину. Как призналась девушка, она до сих пор не может поверить, что их с Заливако история закончилась.

Недавно мы писали, что Том Круз неожиданно разошелся со своей девушкой.

Реклама

Ранее стало известно, что Шакира и Жерар Пике развелись после 11 лет отношений.