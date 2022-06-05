Любови Успенской светит три года тюрьмы за неадекватный поступок

Любовь Успенской грозит тюрьма за избиение соседской собачки / Фото: Коллаж: Сегодня

На днях российская певица Любовь Успенская избила собаку своей соседки до такого состояния, что четырехлапый теперь нуждается в серьезной операции. Вероятно, артистка надеялась, что об этой истории никто не узнает, но инцидент быстро получил огласку и набирает только обороты.

Более того, 68-летняя певица устроила словесную перепалку с хозяйкой собачки, которая, долго не раздумывая, обратилась к адвокату Александру Добровинскому, чтобы тот помог наказать Успенскую через суд.

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Видео избиения пса снять не удалось. Но в Сети появился ролик, на котором Успенская матерится на соседку и угрожает ей.

Юрист признавался, что сначала он предлагал Любови Успенской решить конфликт мирным путем, но та не пошла на уступки. По словам Добровинского, он предлагал оплатить певице операцию песика, который едва не потерял глаз и просто извиниться перед его хозяйкой. Однако Успенская, как ни странно, только нахамила в ответ, сообщает Telegram-канал Mash .

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Я долго ждала – вдруг человек одумается. И придется решить вопрос по-соседски. Теперь мы хотим только справедливости и решения вопроса по закону, – заявила хозяйка французского бульдога Юлия.

Добровинский уверяет, если Успенскую признают виновной в суде, то она может сесть за решетку на несколько лет по статье о жестком обращении с животными.

Мои клиенты хотят, чтобы все было по закону. А по закону может грозить от 3 до 5 лет лишения свободы. Чтобы известные люди не забывали, что перед законом все равны, – заявил адвокат.

Успенская любит создавать сама себе проблемы, поэтому к скандалам ей не привыкать. Недавно она публично назвала Моргенштерна "г*вном" и "запретным плодом", который нужно убирать.

Раньше певица нарвалась на критику, сняв в своем клипе скандальную российскую актрису.

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Отметим, Любовь Успенская родилась в Киеве и часто давала концерты в Украине . Более того, певица заявляла, что не считает себя российской звездой, ведь у нее американское гражданство. Впрочем, во время полномасштабной войны РФ против Украины она так и не решилась озвучить свою позицию и осудить рашистских оккупантов за их зверства.