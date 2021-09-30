Måneskin едут в Киев: открылась продажа билетов на концерт. Цена стартует от 1299 грн

Открылась продажа билетов на концерт Måneskin в Киеве в 2022 году / Фото: instagram.com/maneskinofficial

Итальянских рокеров уже ждут их многотысячная армия в Украине. И это даже несмотря на то, что группа фактически попала в скандал, написав на своей афише тура Kiev, а не Kyiv.

Билеты уже начали продавать сразу на нескольких онлайн-площадках страны. Цена стартует от 1299 грн, а самый дорогой билет стоит 2099 грн.

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Концерт Måneskin пройдет в клубе Stereo Plaza, 7 марта. Начало – 20:00.

Скриншот: kontramarka.ua

Музыканты выступят в Киеве в рамках их европейского тура – Loud Kids.

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В марте 2021 года состоялся релиз второй пластинки группы – Teatro d'ira – Vol. I, после чего Måneskin команда отправилась в турне в поддержку нового альбома. Событием лета этого же года стало музыкальное видео с провокационным названием I WANNA BE YOUR SLAVE. Вместе с композицией Beggin (которая является кавером) эта песня попала в ТОП-10 Большого британского чарта, что стало рекордом среди итальянских коллективов!

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