Måneskin їдуть до Києва: відкрився продаж квитків на концерт. Ціна стартує від 1299 грн

Відкрився продаж квитків на концерт Måneskin в Києві в 2022 році / Фото: instagram.com/maneskinofficial

Італійських рокерів уже чекають їх багатотисячна армія в Україні. І це навіть незважаючи на те, що група фактично потрапила в скандал, написавши на своїй афіші туру Kiev, а не Kyiv .

Квитки вже почали продавати відразу на декількох онлайн-майданчиках країни. Ціна стартує від 1299 грн , найдорожчий квиток коштує 2099 грн.

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Концерт Måneskin пройде в клубі Stereo Plaza, 7 березня. Початок – 20:00.

Скріншот: kontramarka.ua

Музиканти виступлять в Києві в рамках їх європейського туру – Loud Kids .

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У березні 2021 року відбувся реліз другої платівки гурту – Teatro d'ira – Vol. I, після чого Måneskin команда вирушила в турне на підтримку нового альбому. Подією літа цього ж року стало музичне відео з провокаційною назвою I WANNA BE YOUR SLAVE. Разом з композицією Beggin (яка є кавером) ця пісня потрапила до ТОП-10 Великого британського чарту, що стало рекордом серед італійських колективів!

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Måneskin "кинули" MARUV за кілька хвилин до її виходу на сцену в Москві. Музиканти, звичайно, ті ще бунтарі. Приїхавши до столиці РФ, вони пообіцяли дати інтерв'ю Ксенії Собчак і ще однієї відомої журналістки, але не дотримали обіцянку.

Відео дня: переможці "Євробачення-2021" станцювали в Москві під Go_A .