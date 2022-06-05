Макс Барских выступит в России? Артист сделал признание

На России "объявили" концерт Макса Барских – певец отреагировал / Фото: instagram.com/max_barskih

Макс Барских последние годы активно выступал в РФ, был мегапопулярным в стране-агрессоре и даже получал российские музыкальные премии. Однако с 24 февраля все изменилось – певец решил оборвать все связи с той страной и даже вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать Родину.

Но на путинской РФ никак не угомонятся – рашисты в своей манере распространяют разные фейки о Барских. Так, на днях появилась информация, будто музыкант приедет выступать в Санкт-Петербург.

Реклама

Сам артист уже отреагировал на эту выходку россиян в Instargam . Он отметил, что пропагандисты беснуются от убогости.

Пропагандисты беснуются от убогости и бессилия, как обычно выполняя работу на 2 с минусом. Совет: не сбавляйте оборотов, мы запаслись попкорном и с интересом наблюдаем как медленно, но верно вы сами тащите себя на дно!, – написал Макс Барских.

Также продюсер Барских, режиссер Алан Бадоев заверил, что никакого концерта в стране-агрессоре быть не может.

Реклама

А это уже не просто фейк. Это чьи-то вложения в фейк, кто-то потратился на это. А главное кто пострадает, купив билет. Ведь никакого концерта не может быть и, конечно, не будет. Так цинично обманывать своих людей. Успокойтесь этот артист не про вас. Слушайте Газманова, например, – заявил Бадоев.

Некоторые фолловеры уже шутят, мол рашисты создали двойника Барских:

Они уже просто двойника себе сделали твоего.

Дешевые клоуны.

Так ведь нельзя 50 лет приезжать... Сами придумали, сами поверили, сами забыли.

Так все правильно, к тому времени это будет территория Украины.

Скриншот Instagram

Отметим, что артист активно выступает на благотворительных концертах в цивилизованном мире. Так, на днях он выступал в Германии.

Реклама

Напомним, еще в марте Макс Барских запретил использовать свою музыку на территории России.

Раньше Макс Барских нарисовал патриотическую картину, которую показывают на выставке в США рядом с работой самого Бэнкси.